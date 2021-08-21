Lefke’de tüp gaz patladı, lokanta yıkıldı

Lefke’deki büyük patlama korkuttu, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması ise şans olarak nitelendirildi.

Gunni Kebap Salonu’ndaki tüp gaz patlaması sonucu, salonun büyük bölümü yıkıldı.

Tüp gaz kaçağı sonucu yaşanan patlama bomba etkisi yaptı, çevre sakinleri korku ve endişe yaşadı. Patlamayla birlikte başlayan yangına itfaiye müdahale etti.

Lokanta sahiplerinin öğle temizliğinin ardından mekandan ayrılması önemli bir şans oldu.

Gunni Kebap Salonu, Lefke merkezde, festivallerin kurulduğu yayalandırılmış bölgede faaliyet sürdürüyor.

Polis: Gaz kaçağı

Polis, patlamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 14:45 sıralarında, Lefke'de Dr. İzzet Salih Suphi Sokak üzerinde faaliyet gösteren Gunni Kebap isimli iş yerinde, gaz kaçağı oluşması sonucu, derin dondurucu motorunun devreye girdiği esnada meydana gelen kıvılcım neticesinde patlama ve ardından alevlenme meydana geldi.

Çıkan yangın ve patlama sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama ve yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

(YENİDÜZEN)