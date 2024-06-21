Lefke’de trafik kazalarına dikkat çekmek için yarın eylem yapılacak

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Platformu, trafik kazalarına dikkat çekmek için yarın saat 17.30’da Gemikonağı’nda eylem yapacak.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde ve bölgemizde giderek artan ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek, bu konuda hükümetin, Karayolları Dairesi’nin ve yerel yönetimlerin üzerlerine düşen sorumlulukları alıp gereğini yapmaları için eylem yapılacak.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lefke Sivil Toplum Örgütleri olarak ülke genelinde yolların yapımındaki hataların düzeltilmesi, eksik olan trafik ikaz ve uyarı levhalarının tamamlanması ve vatandaşların da yaya olarak can güvenliklerinin sağlanması için gerekenin yapılmasının talep edileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızı yarın saat 17.30'da Gemikonağı Ecevit Caddesi’nde (Gümrük Binaları yanında) yapacağımız eyleme katılıp destek vermeye davet ediyoruz.” denildi.