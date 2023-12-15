Lefke’de Muflon Heykeli zarara uğratıldı…

Bağlıköy kavşağındaki muflon heykeli yerinden sökülerek zarar verildi. Lefke bölgesi sivil toplum örgütleri, Lefke Turizm Derneği tarafından Bağlıköy kavşağına yerleştirilen, Kıbrıs endemiği muflon heykelinin yerinden sökülerek, zarara uğratılmasını protesto etti.

Eylemde, Lefke Turizm Derneği tarafından 2021 yılında Bağlıköy kavşağına yerleştirilen muflon heykelinin, yerinden sökülerek zarara uğratılması kınandı.

Lefke bölgesi sivil toplum örgütü temsilcileri, ellerindeki, “değerlere dokunulmaz”, “davranış kültürün aynasıdır”, “kültürel değer mi magandalık mı” yazılı pankartlarla Bağlıköy girişinde toplanarak, heykelin zarara uğratılmasını protesto etti.

Karlıtaş: "Kabul edilemez"

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, dernek olarak özel bir proje ile Lefke ve köylerine daha fazla ziyaretçi çekmek için Bağlıköy girişine muflon heykeli yerleştirdiklerini anlatarak, heykelin zarara uğratılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili polise şikayette bulunduklarını ifade eden Karlıtaş, heykeli yeniden ayağa kaldırıp yeniden yerine yerleştireceklerini söyledi.

Oktay: "Gerekli önlem alınmalı"

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Başkanı Teoman Oktay da, heykele yapılan saldırının ilk olmadığını ayrıca bölgedeki kamuya ait diğer eşyalara da sürekli zarar verildiğine işaret ederek, bu konularla ilgili gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Kaya: "Aidiyet duygusu..."

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, muflon heykeli yanısıra aydınlatma direklerinin, çöp bidonlarının, elektrik lambalarının ve ektikleri ağaçların da sürekli zarara uğratıldığını belirterek, insanların yaşadığı yere aidiyet duygusu beslememesinin, kontrolsüz nüfus artışının birçok olumsuz sonuç doğurduğuna dikkat çekti.