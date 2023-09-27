Lefke’de kadına şiddet!

Lefke’de meydana gelen “kadına şiddet” olayı ile ilgili tutuklanan H.A., Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahları içerisinde “Kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği” gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşini darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi.

Zanlının aynı gün tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu kaydederek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.