Lefke’de elektrik kesintisi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Lefke stadyum civarı ve Karadağ bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Lefke stadyum civarı ve Karadağ bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30 - 12.30 saatleri arasında Lefke stadyum civarı ve Lefke Karadağ civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.
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