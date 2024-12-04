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Lefke’de elektrik kesintisi

Lefke’de elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Lefke stadyum civarı ve Karadağ bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Lefke stadyum civarı ve Karadağ bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.30 - 12.30 saatleri arasında Lefke stadyum civarı ve Lefke Karadağ civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

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