Lefke’de cumartesi AB Yardım Programı Tanıtım Günü yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Kıbrıs Türk toplumuna Avrupa Birliği’nin sunduğu destekleri tanıtmak amacıyla cumartesi günü Lefke’de AB Yardım Programı Tanıtım Günü yapıyor.

AB Bilgi Merkezi açıklamasına göre, tanıtım günü kapsamında 13.00-15.00 saatleri arasında belediye binası toplantı salonunda “Deneyim ve Fırsatlar oturumu” yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından farklı AB Yardım Programı çerçevesinde desteklenen projelerin tanıtımı ve daha önce AB Yardım Programı’ndan yararlananlar tecrübelerini paylaşacak.

Tanıtım Günü kapsamında, 16.00- 20.00 saatleri arasında Gemikonağı Kordonboyu’nda açık hava etkinliği yapılacak. Farklı sektörlere verilen destekleri tanıtmak amacıyla teknik destek ekipleri stantlarda yer alacak ve ziyaretçilere bilgilendirme yapacak. Açılış konuşmalarının ardından canlı müzik performansı da yer alacak. (tak)