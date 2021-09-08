Lefke esnafı, ekonomik canlanma için öğrenci bekliyor: “Lefke’de öğrenci varsa, iş de var”

Lefke gözünü yüz yüze eğitime dikti… Eğitim için Lefke Avrupa Üniversitesi’ni seçen öğrencilerin, bölgeyi de canlandırma beklentisini belirten bölge esnafı, “Lefke’de öğrenci varsa iş de var” dedi… Bölge esnafı, öğrencilerin olmadığı dönemde büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefke gözünü ‘yüz yüze eğitime’ dikti… Eğitim için Lefke Avrupa Üniversitesi’ni seçen öğrencilerin, bölgeyi de canlandırma beklentisini belirten bölge esnafı, “Lefke’de öğrenci varsa iş de var” dedi…

İki yıldır büyük sıkıntılar yaşandığını belirten bölge esnafı, aynı sıkıntıları yeni dönemde de yaşamak istemediklerini söyledi.

Bölgenin sıkıntılarından da bahseden vatandaşlar, “Lefke’ye üvey evlat gözüyle bakılıyor. Hem bölgenin, hem de bölge esnafının ayakta duyurması için daha fazla yatırım şart” dedi, devlet kanadının bölgeye önem vermediğini savundu ve “İlçe olduk ama sadece adımız ilçe” diyerek sitem etti.

Lefke esnafı ne dedi?

Yaşar Akman: “Burada öğrenci varsa iş vardır”

“Lefke bölgesi öldü diyebilirim. Benim kuaför dükkanım var ama işler çok az diyebilirim. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde yüz yüze eğitim için dış ülkelerden öğrenciler gelmeye başlayacak. Özellikle bu bölgenin gelir kaynağı öğrenciye dayalı olduğu için iki yıl boyunca zor günler yaşadık. Birçok esnaf arkadaşımız bu süreçte dükkanına kilit vurmak zorunda kaldı. O yüzden önümüzdeki dönemde beklentimiz oldukça yüksek diyebilirim. Burada öğrenci varsa iş vardır. O yüzden esas beklentimiz eski günlerimize dönebilmektir.”

Murat Kadan: “Yatırımlar yapılmalı, bölge çekim merkezi haline gelmeli”

“Bizim bölgemizin en büyük sıkıntısı burada yaşayan nüfusun Lefkoşa’ya kaymasıdır. Nüfus Lefkoşa’ya kaydığı için burada sayımız azalıyor tabii bu da esnafı oldukça etkiliyor. Evet, bir ilçe olduk ama büyük projeler bir türlü bitmedi ki çekim merkezi olabilelim. Yatırımlar yapılmadığı için açıkçası sadece adımız ilçe olarak kaldı. Bir an önce buradaki yatırımlar tamamlanarak bölgeye yatırımlar yapılmalı ve bu bölge çekim merkezi haline gelmeli. Esnaf iki yıldır kötü durumda. Yapılması gereken yatırımlar daha önceden yapılsa burası sadece öğrenciye dayalı bir yer olmaktan çıkardı. Gelinen aşamada öğrenciler artık yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Böylelikle esnafın yüzü umarım gülmeye başlar.”

Tuna Güngörer: “Beklentimiz, başlayacak olan yüz yüze eğitimle birlikte öğrencilerin adaya gelmesi ve işlerimizin yoluna girmesi”

“Ülkedeki ekonomik durum günden güne kötüye gidiyor. Eğer bu yıl da öğrenci gelmezse birçok esnaf daha kepenk kapatacak. Özellikle bu bölge tamamen öğrenciye dayalı bir yer ve bu süreçte çalışamayan birçok esnaf dükkanına kilidi vurdu. Beklentimiz, başlayacak olan yüz yüze eğitimle birlikte öğrencilerin adaya gelmesi ve işlerimizin yoluna girmesidir. Bu, açıkçası artık bir şekilde böyle olmak zorunda çünkü insanların artık bekleyecek gücü kalmadı. Bu iş sadece okulun açılmasıyla da olmaz. Buraya daha fazla yatırım yapılması şart.”

Salih Özüorçun: “Önümüzü görmekte zorlanıyorum”

“Bölgede her türlü sıkıntımız vardır. Hükümetimiz “pandemi, pandemi” diye diye birçok esnaf bir daha açmamak üzere kepenklerini kapattı, pahalılık yüzünden birçok insan da geçinemiyor. Ben bir taksiciyim iki yıldır işlerimiz gerçekten çok kötü. Bölgede öğrencinin olmaması bizim sektörümüzü bire bir etkiledi. Öğrencilerin gelecek olması bölge esnafını canlandırır mı bilmem ama ben açıkçası önümüzü görmekte zorlanıyorum. Hükümet taksicileri tamamen bitirdi diyebilirim. Artık insanların yüzünü güldürecek bir çare bulunmalı.”

Hüseyin Akçatepe: “Bölgeye daha fazla yatırım yapılması şart”

“Ülkenin ve bölgenin en büyük sıkıntısı bana göre pahalılıktır. Açık söylemek gerekirse geçinemez duruma geldik. Buraya ciddi anlamda gelir sağlayabilen tek yer sadece Lefke Avrupa Üniversitesi var. Bu dönemde dersler online olunca buradaki işler de ciddi oranda azaldı. Önümüzdeki günlerde umarım öğrenciler artık gelmeye başlar ve bölgemiz yavaş yavaş canlanır. Ancak bu noktada yatırımların yapılması da şart. İlçe olduk ama sadece adımız ilçe. Bu ilçeye gerekli yatırımlar yapılsa, bölgemiz daha fazla çekim merkezi olabilecek.”

Bengü Oral: “Geçen yılda yaşadıklarımızı bu yıl da yaşamak istemiyoruz”

“Bölge özelinde en büyük sıkıntımız üniversitenin kapalı olmasından dolayı iş azlığı, ülke genelinde de içinde bulunduğumuz pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılar. Önümüzdeki günlerde okul açılıp öğrenciler gelirse bölge esnafı olarak bu bize olumlu bir şekilde yansıyacak. Bu yüzden geçen yılda yaşadıklarımızı bu yıl da yaşamak istemiyoruz. Esnaf olarak son iki yıldır çok sıkıntılar yaşadık çünkü öğrenciler yoktu. Lefke bölgesine başka yatırım da olmadığı için sadece öğrencilerin gelmesini bekliyoruz. İlçeyiz ancak ilçe olmanın gereği hiçbir şekilde yerine getirilmiyor.”

Hüseyin Edgü: “Hem bölgenin, hem de bölge esnafının ayakta duyurması için daha fazla yatırım şart”

“Lefke bölgesi unutulmuş bir bölge. Bu yüzden sıkıntılar çok büyük. Adı 6’ncı ilçe konulmuş ama ilçe olması için yatırım yapılmayan bir yer. Bölgede iki yıldır öğrenci yok. Zaten öğrencinin olmadığı yerde para da yok. Paranın olmadığı yerde de psikolojik bozuk. Lefke’ye üvey avlat gözüyle bakılıyor. Hem bölgenin, hem de bölge esnafının ayakta duyurması için daha fazla yatırım şart. Önümüzdeki günlerde öğrenci gelecek ancak açıkçası benim çok bir beklentim yok. Çünkü eskiden buraya gelen öğrencilerin geldikleri yerde sıkıntıları yoktu ama şimdi gelen öğrencilerin aileleri de Türkiye’de büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Ailelerinin ne kadar durumu varsa onlar da burada o kadar harcama yapabilecek. İşlerimiz şu anki durumdan çok kötü olmayacak ama genel anlamda eskiye dönebileceğimizi düşünmüyorum.”

Hasan Oral: “Bu dönem esnafın yüzü gülecek gibi görünüyor”

“Öğrencinin olmayışının bölge halkını ekonomik olarak sarstı. Bu dönem okulun açılacağına dair düzgün bilgi de alamadık. Geçtiğimiz dönem esnaftan bazı kişiler okulların açılacağı söylendiği için yatırım yaptı ancak ‘açılacak’ kararından iki ay sonra açılmayacağını söylediler. Bu şekilde erteleyerek insanları oyaladılar. Şu an yüzde 80 açılacak gözüyle bakılıyor ancak vakalar patlarsa durum değişebilir. Eğer açılacaksa öğrencilerin şimdiden gelmeye başlaması gerekiyor. Bu dönem esnafın yüzü gülecek gibi görünüyor ama yine de bu durum gelecek kişi sayısına ve alınacak kararlara göre değişecektir. Zaten devletin bu bölgeye pek bir yardımı yok, bölge halkı olarak kendi kendimize idare etmeye çalışıyoruz.”