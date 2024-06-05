Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, ülkede ve özelde Lefke’de yaşanan bazı çevre sorunlarına dikkat çekti; plansız yapılaşmadan kanalizasyon sorununa kadar bölgede çözüm bekleyen pek çok sorunun bulunduğunu kaydetti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, Kıbrıs Maden Şirketi’nin (CMC) Lefke’de bıraktığı çevre kirliliğinin temizlenmesi için mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.

Lefke İmar Planı’nın yayınlanmamasının da sorunlardan biri olduğunu kaydeden Ebedi, “Özellikle kıyı şeridi üzerinde bulunan alanlara altyapısız ve plansız yatırımlar, 'Lefke de bir gün İskele mi olacak' sorusunu aklımıza getiriyor. Gelişimin planlı ve bölge değerlerine dokusuna uygun olarak olması gerektiğini savunduk savunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"İhtiyacımız bu mu?"

Bölgeye gelecek nüfusun bölge halkının kültür ve değerlerini nasıl etkileyeceğinin bilinmediğini kaydeden Ebedi, “Okul, hastahane gibi temel ihtiyaçlar konusu ise ortada. Soruyoruz Gerçekten ihtiyacımız bu mu?” dedi.

Gaziveren’de Eski Eserler Dairesi’nin bazı parsellerde sürdürdüğü kazı çalışmalarını da takip ettiklerini belirten Ebedi, komşu parsellerle ilgili koruma kararı alınıp alınmadığının açıklanmasını istedi.

"Orkideler korunmuyor"

Koruma altında olan endemik bitkilerden orkidelerin korunmadığını anlatan Ebedi, “Orkide Vadisi olarak adlandırılan ve her yıl geleneksel olarak adına yürüyüşler düzenlenen parkur üzerinde parselasyon ve inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bio-çeşitliliğimizi kendi elimizle yok ediyoruz korumuyoruz.” dedi.

"Dere yataklarına kanalizasyon suları akıtılıyor"

Dere yataklarına kanalizasyon sularının akıtıldığını da belirten Ebedi, bölgede dereye akıtılan kanalizasyon suları nedeniyle bölgedeki okula kötü kokuların gittiğini ve insan sağlığını tehdit edecek durumlar oluştuğunu kaydetti.

"Güngör’deki sıkıntının yerel yönetimlerde de sıkıntılara yol açıyor"

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, çok sık çöp alanı yangını ihbarları aldıklarını ifade ederek, çöp depolama alanlarında yangınların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Katı atığın ülkenin büyük sorunlarından biri olduğunu ve merkezi hükümet tarafından ele alınması gerektiğini kaydeden Ebedi, “Güngör’de yaşanan krizlerin çözümünün sürüncemede kalması, sorunlarını kendi çözmeye çalışan yerel yönetimlerin de önünü kapatmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.