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Lefke çöplüğünde yangın!

Lefke çöplüğünde yangın!

Lefke çöplüğünde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Lefke çöplüğünde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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