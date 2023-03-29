Lefke çöplüğü yanıyor…

Ertuğrul SENOVA

Lefke’deki çöplük alan, dün sabah saatlerinden bu yana yanıyor. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangının 6 farklı noktada başladığını, bu nedenle biri tarafından yakılmış olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Dün sabah saatlerinden bu yana toprakla müdahale edilerek söndürülmeye çalışılan yangın, bölgede ciddi bir hava kirliliğine neden oluyor.

Yangına Lefke Belediyesi’nin yanı sıra, Güzelyurt ve Girne Belediyelerine ait toplamda 5 iş aracı müdahalelerini sürdürüyor.

Yangınla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yangının çıktığına dair ilk bilginin kendilerine saat 05.30 sıralarında ulaştığını belirtti.

“2014’den sonra en son Haziran 2022’de yandı”

Son olarak Haziran 2022’de yanan çöplük alanın, 2014 yılından Haziran 2022’ye kadar yanmadığını anlatan Kaya, “2014 yılında biz seçildikten sonra bir takım değişiklikler yaptık, bölgeye ciddi oranda toprak taşıdık, var olan kısmın üstünü örttük, bu nedenle uzun süre yangın çıkmadı” dedi.

Geçtiğimiz yıl çıkan yangının, bir çöp kamyonu tarafından boşaltılan birikimde meydana geldiğini ifade eden Kaya, “Bu çoğu zaman başımıza geliyor ama erken müdahaleyle söndürüyoruz. Vatandaş henüz sönmemiş kömür ya da odunları çöpe atıyor, bunu alan kamyon da fark etmeden çöplüğe taşıyor, yangın çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Birinin yakmış olma ihtimalini düşünmeden edemiyoruz. Soruşturma başlatıldı”

Ancak bu kez çıkan yangının diğerlerine benzemediğini söyleyen Kaya, “Bu kez 5-6 farklı noktada çıktığını gözlemledik. Daha farklı ihtimaller var diye düşünüyoruz. Bir nokta yansa anlaşılır ama bu farklı. Birinin yakmış olma ihtimalini düşünmeden edemiyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

“Yangına toprakla müdahale ediyoruz”

Yangının suyla söndürülecek bir durumda olmadığını, alttan yanmaların sürdüğünü belirten Kaya, “Bu yüzden toprakla müdahale ediyoruz. Üzerini kapatıp teması kesiyoruz” ifadelerini kullandı.

“5 araç yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor”

Dün sabah saatlerinden bu yana söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Kaya, “Lefke Belediyesi’nin yanı sıra, Güzelyurt ve Girne Belediyelerine ait araçlar da müdahalelerini sürdürüyor. Toplamda 5 araç müdahale ediyor. Ancak çok şiddetli bir rüzgar var. Bu durum çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor” şeklinde konuştu.

“Bölgede elektrik yok, tek çare solar kamera, o da 4.5G teknolojisini bekliyor”

Kaya, çöplük bölgesinde elektrik bulunmadığını, bu nedenle kamera koyamadıklarını anlatan Kaya, “solar enerjiyle çalışan bir kamera bulduk ama 4.5 G ile çalıştığı için verim alamıyoruz. Sanıyorum Eylül ayında 4.5 G gelmiş olacak. O zaman kameramız çalışmaya başlayacak” dedi.