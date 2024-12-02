Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nin “Döngüsel Ekonomi ve Kompost Yapımı” projesi tamamlandı

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nin Avrupa Birliği (AB) destekli “Döngüsel Ekonomi ve Kompost Yapımı” projesinin tamamlandığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla başlatıldı.

Proje ilk aşamasında, Lefke'de ilgili kişilere yönelik iki günlük eğitimler düzenlendiği ve katılımcılara döngüsel ekonomi ve kompost yapımı konusunda eğitim verildiği belirtildi. İkinci aşamasında ise katılımcılar kompost tesislerine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Katılımcılar 23 Kasım’da LAÇ Belediyesi ve Çamlıbel'deki kompost yapım tesisleriyle belediyeye ait cam kırma tesisleri ve atık toplama tesislerini ziyaret etti. Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Ziraat Mühendisi Alper Yalçın, katılımcılara tesisler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Güney Kıbrıs’taki biyogaz ve kompost tesislerine de ziyaretler düzenlendiği belirtildi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, projenin döngüsel ekonomi ve kompost yapımı konularında farkındalığı artırdığını belirerek, AB temsilcisine ve katılımcılara teşekkür etti.