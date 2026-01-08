Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nden başıboş köpeklerle ilgili acil çağrı

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Hüseyin Mahmutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Yeni İskele-Aygün toprak yolu çiftliği mevkiinde meydana gelen olaylarda, sahipsiz köpeklerin çiftlik hayvanlarına saldırdığı, ciddi maddi kayıpların yaşandığını belirtti.

Mahmutoğlu, saldırılarda oluşan maddi zararın on binlerce lirayı bulduğunu kaydederek, aynı bölgede daha önce yaşanan bir başka olayda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir vatandaşın kalça kırığı nedeniyle 11 gündür hastanede tedavi gördüğünü kaydetti.

Mahmutoğlu, sahipsiz köpeklerin yalnızca çiftlik hayvanlarına değil, meralarda yaşayan tavşan, keklik ve diğer yerel yaban hayvanlarına da zarar verdiğini, bu durumun ekosistemi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Mahmutoğlu, konunun yalnızca bir hayvan saldırısı meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun insan güvenliği, üretici hakları ve ekosistem dengesiyle doğrudan ilgili bir sorun olduğunun altını çizdi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik bilimsel, etik ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini ifade eden Mahmutoğlu, insan yaşamının, üreticinin emeğinin ve yerel yaban hayatının görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Mahmutoğlu, yetkili kurumların uzun süredir etkili ve kalıcı önlemler almamasının sorunu daha da büyüttüğünü belirtti.

Mahmutoğlu, yetkililere yönelik çağrısında, sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili acil, planlı ve denetimli bir yönetim süreci başlatılmasını, vatandaşların, üreticilerin can ve mal güvenliğinin güvence altına alınmasını, ekosisteme zarar veren bu kontrolsüzlüğe karşı bilimsel, kurumsal çözümler uygulanmasını ve sorumlu kurumların görevlerini gecikmeden yerine getirmesini talep etti.

Mahmutoğlu, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.