Lefke Ceviz Festivali’nde 2 toplumlu konserler
Lefke Ceviz Festivali’nin on ikincisi 11-12 Haziran tarihlerinde, Lefke Çarşı Merkezinde Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek.
Lefke Ceviz Festivali’nin on ikincisi 11-12 Haziran tarihlerinde, Lefke Çarşı Merkezinde Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek.
Avrupa Birliği’nin finansal desteğinde yürütülen ‘’İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ çerçevesinde hazırlanan festival, 11 Haziran Cumartesi 14:00-22:00 ve 12 Haziran Pazar 10:00-20:00 saatleri arasında yapılacak.
Üreteni desteklemek ve kırsal bölgeye ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, çok sayıda etkinlik, doğa yürüyüşleri, iki toplumlu konserler ve halk dansları gösterileri, kültürel sunumlar, sergiler, ücretsiz çocuk oyun alanları yer alacak.
Festivalde rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu ve Lefke Avrupa Üniversitesi desteğinde ünlü şeflerin jüri üyesi olarak katılacağı “ceviz macunu” yarışması düzenlenecek.
Lefke Ceviz Festivali korteji sonrasında saat 14:00’te gerçekleştirilecek açılışı, özel eğitim okulu öğrencileri yapacak.
Program şöyle:
“11 Haziran 2022 Cumartesi:
13:00 Lefke Portakal Çemberi'nde toplanma
13:30 Golden Bando eşliğinde kortej yürüyüşü
14:00 Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi
14:05 Yedidalga İlkokulu dans gösterisi
14:10 Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
14:20 Açılış konuşmaları ve sergilerin açılışı
14:30 Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası
15:00 Barış için Dans
16:00 Buğra Koççat
16:45 Grup Baria
17:45 Muharrem Cemoğlu
18:30 Yunus Erhan Trio
19:30 Müzik dinletisi
20:00 Grup Mental Soup
21:00 Grup LICK
12 Haziran 2022 Pazar:
10:00 Açılış
10:30 Sidar Karakuş Band
12:00 Let's Sing Together Band
13:00 Barış için İki Toplumlu Koro - Lena Melanidou
13:30 Mormenekşe Halk Dansları Derneği
14:00 Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar Korosu
15:00 Kıbrıs Havaları Derneği
16:00 Retro Çalgıcıları
17:00 Grup Otantik
18:00 Arda Gündüz Orkestrası
19:00 Kıbrıs Müzik Yolcuları
20:00 Kapanış”