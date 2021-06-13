Lefke, Ceviz Festivali ile hareketlendi

Pandemideki COVID-19 yasaklarından dolayı uzun süredir yapılamayan festivaller, bu yıl yasakların kalkmasının ardından, ilk kez Lefke Ceviz Festivali ile yeniden düzenleniyor.

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen festival kapsamında Lefke’ye gidenler, yöresel alışverişin yanında, Atilla Karaderi’nin fotoğraf sergisini, Cittaslow Lefke kasabasını, köylerini, Lefke’nin tarihi ve kültürel dokusunu, Lefke duvarlarına yapılan üç duvar resmini (mural), Bağlıköy kavşağındaki Muflon heykelini ve Soli Afrodit heykelini görme şansına sahip olacak.

Festival kapsamında saat 14.30’da rehber eşliğinde Lefke tanıtım turu düzenlenecek. Ardından Buğra Koççat konseri, LAÜ ekiplerinin gösterisi ve konseri ile sürecek festival, Grup SOS’in konseriyle tamamlanacak.

Fotoğraf: Hasan Karlıtaş