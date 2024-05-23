Lefke Ceviz Festivali 2 Haziran’da yapılacak

Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği iş birliğinde ve Telsim katkılarıyla düzenlenecek Lefke Ceviz Festivali, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Festival, 2 Haziran Pazar günü 10.00 – 20.00 saatleri arasında Lefke Çarşı’da yer alacak.

Ceviz üreticilerinin açılışını yapacağı Festival’de gün boyu müzik ve halk dansları gösterilerinin yanı sıra kültürel ürünler bulunacak. Festivalde, Erdem Çolakoğlu’nun “Kıbrıs ve Lefke Aşkı” isimli fotoğraf sergisi, Lefke Belediyesi Kadın Kursu Sergisi ve bölge okullarının geri dönüşüm sergileri de açılacak.

Festivalde ayrıca, Cevizli Ürünler Yarışması ve rehber eşliğinde ücretsiz Cittaslow Lefke Yavaş Yürüyüşü de düzenlenecek.