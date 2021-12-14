Lefkara köyüne Dünya Turizm Örgütü’nden ‘En İyi Köy’ ödülü

Lefkara köyünün, Dünya Turizm Örgütü tarafından, en iyi turizm köylerinden biri olarak (Best Tourism Village) seçildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Lefkara köyünün yüzlerce köy arasından seçilerek “Best Tourism Village” ödülüne layık görüldüğünü yazdı.

Ödül İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Dünya Turizm Örgütü genel kurul toplantısı çerçevesinde Lefkara Belediye Başkanı Sofoklis Sofokleus tarafından teslim alındı.