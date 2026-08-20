LDH’den Nexus Festivali’nin engellenmesine tepki

Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) Girne İlçe Temsilcisi Toprak Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, Liberal Demokrasi Hareketi olarak söz konusu süreci “kültürel yaşama yönelik siyasi bir müdahale” olarak gördüklerini ve reddettiklerini belirterek, Girne’nin tarih boyunca farklı kültürlerin buluştuğu, turizmi, üniversiteleri, gençleri ve sosyal yaşamıyla dış dünyaya açık bir Akdeniz kenti olduğunu kaydetti.

Girne’nin geleceğinin içine kapanmakta değil, uluslararası kültür ve sanatla dünyaya daha fazla açılmakta olduğunu ifade eden Akyüz, uluslararası festivallerin yalnızca eğlence etkinlikleri olmadığını vurguladı.

Bu tür etkinliklerin turizme, esnafa, ekonomiye, şehrin görünürlüğüne ve gençlerin sosyal yaşamına katkı sağladığını belirten Akyüz, söz konusu bağların siyasi gerekçelerle zayıflatılmasının Girne’nin gelişme alanını daraltacağını savundu.

“Kıbrıslıların kültüre ve dünyayla etkileşime eşit hakkı var”

Bir sanatçının Girne’de sahne almasının tanınma anlamına gelmediğini belirten Akyüz, bir festivalin egemenlik tartışması üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Akyüz, insanların müziğe, sanata ve uluslararası etkinliklere erişiminin herhangi bir siyasi makamın lütfu olmadığını, bunun özgür bir hayatın parçası olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ın iki toplumun da özgürce, huzur içinde ve insan onuruna yakışır biçimde yaşama hakkına sahip olduğu ortak bir coğrafya olduğunu belirten Akyüz, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumların da kültüre, sanata ve dünyayla etkileşim kurmaya eşit hakkı bulunduğunu söyledi.

Akyüz, bir yandan iki toplum arasında güven, temas ve ortak gelecekten söz edilirken diğer yandan Kıbrıslı Türklerin dünyayla kurduğu kültürel bağların hedef alınmasının açık bir çelişki olduğunu savundu.

“İnsanları izole ederek barışa yaklaşılmaz, yalnızca yabancılaşma ve güvensizlik büyütülür.” diyen Akyüz, Kıbrıs Sorunu çözülene kadar Kıbrıslı Türklerin hayatının kısıtlamalara mahkum edilemeyeceğini ifade etti.

Sanat, kültür, eğitim, spor ve uluslararası temasların tanınma tartışmalarının veya izolasyon politikalarının aracı haline getirilmemesi gerektiğini belirten Akyüz, Girne’nin ve KKTC’nin dünyaya açılan kapılarının kapanmaması gerektiğini kaydetti.

Akyüz, daha fazla festival, kültürel etkileşim ve uluslararası temasın gerekli olduğunu dile getirdi.