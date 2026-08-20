“EKTAM yönetimi Toplu İş Sözleşmesi’ni eksiksiz uygulamalı”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), EKTAM Kıbrıs’ta yaşanan süreç ve DEV-İŞ’e bağlı Emek-İş üyesi çalışanların hak mücadelesine destek belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve, EKTAM Kıbrıs yönetimini ise yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’ni (TİS) eksiksiz uygulamaya çağırdı.

BASIN-SEN’den yapılan açıklamada, yaşanan süreçte sağlık sorunları yaşayan çalışanlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, EKTAM Kıbrıs çalışanlarının mücadelesinin örgütlenme hakkına, toplu pazarlık düzenine ve mücadeleyle kazanılan haklara sahip çıkma mücadelesi olduğu belirtildi.

“TİS, işverenin istediği zaman uygulayacağı bir metin değildir”

İmzalanmış bir Toplu İş Sözleşmesi’nin işverenin istediği zaman uygulayıp istemediği zaman bir kenara bırakabileceği bir metin olmadığı vurgulanan açıklamada, “TİS, işçilerin emeğini, çalışma koşullarını ve kazanılmış haklarını güvence altına alır. Uygulanmaması işçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesi anlamına gelir” denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşanan süreçte açık bir sorumluluğu bulunduğunu kaydeden BASIN-SEN, Bakanlığın gelişmeleri yalnızca izlemekle yetinemeyeceğini belirtti.

Açıklamada, çalışma yaşamını düzenleyen yasaların uygulanmasını sağlamak, yürürlükteki TİS’ten doğan hakları korumak ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamanın Bakanlığın görevi olduğu ifade edilerek, “İşçilerin hakkı gasp edilirken kamu otoritesinin sessiz kalması kabul edilemez” denildi.

Bir işyerinde TİS’in uygulanmamasına göz yumulmasının başka işyerlerinde de benzer uygulamaların önünü açacağı uyarısında bulunan BASIN-SEN, işverenlerin örgütlü emeğin kazanımlarını aşındırmasına karşı en güçlü cevabın işçilerin örgütlülüğü ve sınıf dayanışması olduğunu vurguladı.

“EKTAM Kıbrıs emekçileri yalnız değildir”

BASIN-SEN, DEV-İŞ, Emek-İş ve EKTAM Kıbrıs çalışanlarının yürüttüğü mücadeleye destek belirterek, “EKTAM Kıbrıs emekçileri yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı görevini yerine getirmeye, EKTAM Kıbrıs yönetimini ise yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’ni eksiksiz uygulamaya ve çalışanların kazanılmış haklarına saygı göstermeye çağırdı.