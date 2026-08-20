BKP Genel Başkanı İzcan, Arıklı’yı kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 1996’da Derinya bölgesindeki yaşananlarla ilgili açıklamalarından dolayı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı kınadı.

Yazılı açıklama yapan İzcan, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarını da Tasos İsaak ve Solomos Solomou’nun ölümlerini soruşturmaya çağırdı.