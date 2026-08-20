“Başvurular neden engellenmeye çalışılır?”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Liderliği'nin Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurularını engellemek veya zorlaştırmak için çaba gösterdiğine yönelik güney basınında yer alan yorumlara ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'taki mülkiyet sorununun tam anlamıyla çözümünün ancak Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle mümkün olduğunu belirtti.

“Buna karşın biz, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu kurmak suretiyle, çözüme kadar olan dönemde Kıbrıslı Rumların mülkiyet hakkı iddiaları çerçevesinde başvurabileceği bir mekanizma yarattık” diyen Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da uluslararası hukuka uygun, etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini kaydetti.

Erhürman, söz konusu mekanizmanın bu koşullarda tek taraflı olarak sürdürülebilmesinin kolay olmadığını ifade ederek, “Ama öze dokunmasa da, aksayan tali yanlar ortaya çıktıkça bunları düzelttik, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da hızlı bir şekilde güçlendireceğiz” dedi.

Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta kalan taşınmaz malları konusundaki iddialarının değerlendirilmesi için benzer bir mekanizmanın güneyde bulunmadığına dikkat çeken Erhürman, “Başka mekanizmaları kullanmaya çalışanlara ise, haklarını alabilmeleri için ‘çözümden sonrası’ işaret ediliyor genel olarak” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasında şu soruları yöneltti:

“Hal böyleyken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından uygun bulunmuş Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuru neden engellenmeye çalışılır?

Hatta bunun çok ötesine geçilerek, adadaki mülkiyet sorunu ceza hukuku enstrümanlarıyla çözülebilirmiş gibi tek tek bireylerin hürriyetini bağlayıcı sonuçlar doğuracak yollara neden başvurulur?

Bu tip girişimler Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında güvenin tesis edilmesine mi, yoksa gerilimlere mi yol açar?

Ve bu şartlar altında hukuk, bireylerin haklarını korumanın mı, yoksa siyasetin mi enstrümanı olur?”

Cumhurbaşkanı Erhürman, bu konuyu uluslararası toplumdaki muhataplarına aktarmaya devam edeceklerini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bunu, durmadan, bıkmadan, usanmadan, uluslararası toplumdaki tüm muhataplarımıza anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Çok daha fazla, çok daha etkili şekilde.”