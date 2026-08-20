AÖA giriş sınavı cumartesi günü iki merkezde yapılacak

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA), 2026 - 2027 Akademik Yılı öğrenci kabulü için yazılı giriş sınavı 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Akademiden verilen bilgiye göre,bu yıl 427 kişinin kayıt yaptırdığı sınav, saat 10.00’da, AÖA binası ve Atleks Sanverler Ortaokulu’nda tek oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Akademi, sınav sonucunda toplam 70 öğrenci kabul edecek. Kontenjanın 55’i Sınıf Öğretmenliği, 15’i ise Okul Öncesi Öğretmenliği programı için ayrıldı.

Sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinden 25’er soruluk testler yer alacak ve adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

Değerlendirme, AÖA Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılacak ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.

Başarılı adaylar, 31 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arası mülakata alınacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre her iki program için kontenjan sayısı kadar aday mülakata çağrılacak, kontenjanın son sırasındaki adayla aynı puanı alan tüm adaylara da mülakat hakkı tanınacak.

Bilgi için AÖA Sekreterliği’ne 0392 228 56 36 numaralı telefondan ulaşılabilir.