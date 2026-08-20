“Güzelyurt’un kaderi göç vermek değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy ve beraberindeki heyet bugün, Yukarı ve Aşağı Bostancı'da halkla bir araya geldi. Son derece samimi bir havada geçen ve yoğun ilgiyle karşılanan ziyaretlerde Reşat Kansoy, yerel yönetim vizyonunu aktardı.

Reşat Kansoy, göreve geldikten sonra Güzelyurt Belediye'sinde kaynakları doğru kullanan, halkla birlikte karar alan, herkese eşit hizmet götüren, geleceği planlayan ve yaşam kalitesini yükselten bir yerel yönetim modelini hayata geçirmeye kararlı olduklarının altını çizdi. ''Güzelyurt’un kaderi göç vermek ve küçülmek değildir'' diye konuşan Kansoy, bu bereketli topraklarda yeniden üretmenin, gelişip geleceğe güvenle bakmanın mümkün olduğunu ifade etti. Reşat Kansoy bunun ancak hep beraber ve çok çalışarak mümkün olacağını belirterek Güzelyurt bölgesini CTP’nin markalaşmış belediyecilik anlayışıyla buluşturacaklarını söyledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlere, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, Güzelyurt Belediye Meclis üyeleri ve yöneticiler de katıldı.