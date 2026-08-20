Beşparmak Düşünce Grubu Derneği, Erhürman’ı konuk etti
Beşparmak Düşünce Grubu Derneği’nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı konuk ettiği bildirildi.
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Beşparmak Düşünce Grubu Derneği dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı konuk etti.
Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre görüşme Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lokali’nde yer aldı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu son aşama hakkında bilgiler verdi. Beşparmak Düşünce Grubu da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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