İskele Belediyesi: “Pis su iddialarıyla ilgili incelemede olumsuzluk tespit edilmedi”

İskele Belediyesi, bir şirkete ait arazide “pis su ve atık suyun tarlalara püskürtüldüğü” yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre ve Halk Sağlığı Denetim Birimi tarafından söz konusu bölgede yerinde inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Arazide çim yetiştiriciliği yapıldığı ve sürecin belediyenin bilgisi ve kontrolü dahilinde takip edildiği kaydedildi.

Sulamada kullanılan suyun “pis su” veya kontrolsüz atık su olmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu suyun arıtma tesisinden çıkan arıtılmış su olduğu ve analizlerinin düzenli olarak yaptırıldığı ifade edildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede çevre ve halk sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilirken, konuyla ilgili İskele Belediyesi’ne ulaşan herhangi bir şikayet bulunmadığı da kaydedildi. Açıklamada, şikayetin doğrudan iddiaları yayımlayan haber sitesine yapıldığı ifade edildi.

Tedbir amacıyla çim sulamasının geçici olarak durdurulduğu belirtilen açıklamada, çimlerin biçilmesi ve gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılmasının ardından sulamanın söz konusu şirket tarafından kontrollü şekilde sürdürüleceği bildirildi.

İskele Belediyesi, çevreyi kirleten hiçbir uygulamaya göz yummadığını belirterek, olumsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin uygulandığını ve çevre ile halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü vurguladı.

Belediye ayrıca vatandaşlara, ilgili şikayetlerini doğrudan İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’ne 0548 810 11 01 numaralı telefondan 7/24 iletebileceklerini hatırlattı.