LBO'nun "Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" yağmur nedeniyle ertelendi

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) bu akşam Büyük Han’da yapılması planlanan “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri”nin, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

LBO ve LTB Kültür İşleri Şube Sorumlusu Direnç Sarıca bu akşam saat 20.30'da başlaması planlanan konserin, yağışlı hava nedeniyle ertelendiğini açıkladı.