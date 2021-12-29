LBO çocuk ve gençlik korosu yeni yılı kutladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleri eğitmenleriyle buluşup yaklaşan yeni yılı kutladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4 yaştan 17 yaşa kadar üyeleri olan koro üyeleri ve eğitmenleri Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ile Ercüment Şeker, Merkez Lefkoşa’da buluşarak hem yılın son çalışmasını yaptı, hem de yeni yılı kutladı.

4-17 yaş için kayıtlar devam ediyor

Eğitmenler yılın son buluşması sonrasında yaptıkları açıklamada 7-14 yaş arası için kayıtların devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şarkılar, çocuklarımızın dünyasında onların çevresini, okul ve aile yaşamını düzenleyen ayrıca onların müziksel yaşantılarında duygu, düşünce ve beklentilerini ifade eden en önemli değerlerden biridir. Çocuklarımız şarkı söyledikçe gelişir, geliştikçe öğrenir, öğrendikçe bilinçlenir. Koro çalışmalarına katılan çocukların yaratıcılığı, konsantrasyonu, özgüveni ve iletişim becerileri gelişir. Ayrıca seçici ve ayırt edici bir müzik kültürüne sahip olurlar.”