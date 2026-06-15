LAÜ’de Turizm öğrencileri için “Kariyer Günü” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından LAÜ Sinema Salonu’nda Kariyer Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Concorde Hotel temsilcisi Abubakar Mustapha özel bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik akademik eğitim ile sektör beklentileri arasındaki bağı güçlendirmek ve öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki gerçek kariyer fırsatları hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Abubakar Mustapha, otelcilik sektöründeki kişisel kariyer yolculuğunu paylaşarak ve Concorde Hotel grubu bünyesindeki farklı kariyer imkanlarını anlatarak bilgilendirici bir konuşma yaptı. Mustapha, başarılı bir otelcilik kariyeri oluşturmak için profesyonellik, uyum sağlama becerisi ve sürekli öğrenmenin önemini vurguladı.

Sunumunun yanı sıra, soru-cevap oturumunda öğrencilerle etkileşim kurarak staj imkanları, işe alım süreçleri ve otel sektöründeki günlük operasyonlar hakkında değerli bilgiler veren Mustapha öğrencilerin sorularını da yanıtladı.