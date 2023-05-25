Lastikçinin bahçesindeki 8 çelik jantı çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’daki lastikçiden toplam değerleri 18 bin TL olan 8 adet çelik jant çalmakla suçlanan S.Y. isimli şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının beyanlarında tutarsızlık olduğunu söyledi, mahkeme soruşturma amaçlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru, S.Y. isimli zanlının “sirkat” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 13 Mayıs tarihinde, Lefkoşa'da, faaliyet gösteren Yusuf Çocuk LTD isimli işyerine ait markası meçhul toplam değeri 18 bin TL olan 8 adet çelik jantın, iş yerinin avlusunun yan kısmından sirkat edildiğini anlattı.

Polis, zanlının geçtiğimiz Pazartesi günü tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve sirkat edilen çelik jantların henüz tespit edilemeyip arandığını söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanlarında tutarsızlıklar olduğunu beyanlarının araştırılması gerektiğini, bu aşamada serbest kalması halinde soruşturmayı olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.