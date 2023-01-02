Larnaka’da yılbaşı kutlamaları olaylı geçti

Kıbrıs'ın güneyinde yılbaşı kutlamalarına Larnaka’da yabancı uyruklular arasında çıkan kavga damgasını vurgu.

Güneydeki haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede Larnaka’nın tanınmış sahil şeridi “Finikudes” sahilinde toplanan onlarca yabancı uyruklu arasında çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı.

Haberde, kavga sonucunda 29 ve 26 yaşındaki iki kişinin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ciddi oldukları belirtilirken, şahıslardan birinin Kıbrıs'ın güneyinde yasa dışı şekilde bulunduğunun tespit edildiği de vurgulandı.