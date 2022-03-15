Larnaka’da öğrenciler ucuz kurtuldu
Larnaka’da Kiti Lisesi yakınlarında bir öğrenci otobüsünde yangın çıktı, yangında can kaybı olmadı.
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Larnaka’da Kiti Lisesi yakınlarında bir öğrenci otobüsünde yangın çıktı, yangında can kaybı olmadı. İtfaiye sözcüsü Andrea Ketti, öğrencilerden hiçbirinin yangın sırasına tehlikede olmadığını belirtti.
Otobüs sürücüsünün motorun arkasındaki yangını erken fark ettiği ve öğrencileri otobüsten indirerek güvenli alana yönlendirdiği öğrenildi.
Kiti'deki yangının ardından Kıbrıs Ulaştırma Bakanlığı, öğrenci otobüslerinde ek denetim yapılması talimatı verdi. Çok sayıda öğrenci otobüsü Karayolu Taşımacılığı Daire Başkanlığı tarafından teknik incelemeden geçirilecek.
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