Larnaka'da cinayete teşebbüs!

Kıbrıs'ın güneyinde Larnaka polisi, sabaha karşı işlenen bir cinayete teşebbüs vakasını araştırıyor.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nun (PIK) haberine göre, sabah saat 05.30 sıralarında, içinde 42 yaşında bir sürücü, 40 yaşında bir yolcu ve 6 yaşında küçük bir çocuk toplamda üç kişinin bulunduğu otomobile, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 42 yaşındaki şöför ve 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Her ikisi de Larnaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağ bacağında delici bir yara ve kırık tespit edilen küçük çocuk tedavi için Makarios Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

Karnından ve bacaklarından yaralanan 42 yaşındaki şahıs ise hastanede tedavi görüyor. Hayati tehlikesi olmadığı bildiriliyor.

Larnaka polisi ise soruşturma başlattı.