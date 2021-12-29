Larnaka'da cinayet: 53 yaşındaki erkek öldürüldü

Larnaka'da 53 yaşındaki erkek bir şahıs silahla vurularak öldürüldü.

Dün akşam saat 20:30 civarında meydana gelen ve 53 yaşındaki Kıbrıslı bir Rum’un hayatını kaybettiği cinayet ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinayet Larnaka'da, Mackenzie bölgesindeki Tuz Hane Caddesi'nde Mahkemelerin arkasında gerçekleşti.

Güvenlik şeridine alınan bölgeyi dün gece boyunca polis bekledi.

Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreou'ya göre, kurban kaldığı bir apartmanın otoparkının yakınında arabasındaydı ve kendisine tuzak kuran iki fail tarafından kendisine birkaç el ateş edildi.

Polis, iki failin hareketlerini ve hemen ardından bir motosiklet ile kaçışlarını kaydeden kamera görüntüler tespit etti.

Adli Tıp uzmanları Angeliki Papetta ve bir Orthodoksos Ortodoksou tarafından olay yerinde otopsi yapıldı.

Cinayetin, takma adı Mariothkias olan 34 yaşındaki Marios Georgiou'nun, 19 Nisan'da Meneou'da öldürüldüğü iddia edilen büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı davasıyla ilgili olarak yeraltı dünyasının hareketleriyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.