Larnaka ve Baf’a günde 45 bin yolcu, Temmuz’da 1,2 milyon yolcu

Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf havalimanlarından 13-15 Ağustos tarihlerinde üç gün boyunca günde yaklaşık 45 bin yolcu geliş-gidiş yapacak ve toplam 730 uçuş gerçekleştirilecek.



Hermes Havalimanları temsilcisi yaptığı açıklamada Ağustos'un yoğun bir sezon olduğunu ve Kıbrıs havalimanlarında trafiğin arttığını belirtti.



Üç günlük Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri 13, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde, Larnaka havaalanında 510 uçuş, Baf havaalanında 220 uçuş gerçekleşecek.

Hermes Havalimanları'na göre bu yaz yolcu trafiği önceki iki yıla göre arttı. Temmuz ayı, her iki havalimanında da yaklaşık 1,2 milyon yolcu ile kapandı, Larnaka 800 bin ve Baf 400 bin dolayında yolcuya ev sahipliği yaptı.



Kıbrıs havalimanlarının direkt uçuş yaptığı toplam 38 ülkeden İngiltere, Yunanistan, İsrail, Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa ve İtalya en çok yolcunun seyahat ettiği ülkeler olarak kaydedildi. (Yeniduzen | Politis)