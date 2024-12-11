"Larnaka Havalimanı, turizm için ciddi fırsat"

Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da, turizm ağırlıklı yaptığı konuşmasında, ülke turizmini değerlendirdiği analizini paylaştı. Özuslu, ülke turizminin; pahalılık, savaş - silahlanma ve yanlış Kıbrıs siyaseti nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti. Özuslu, yüksek bilet fiyatları ve piyasadaki pahalılığın turisti başka destinasyonlara yönelttiğini ifade ederek, çevre tahribatının, yanlış şehir planlamalarının da bunda etkili olduğunu söyledi. Özuslu, turizm üzerinden ülkeye insan getirilmesinin yaratabileceği sıkıntılara dikkat çekerek, personel sıkıntısına da işaret etti.

Savaşlardan çekilen acılara dikkat çeken Özuslu, tüm halkların kardeş olduğunu söyledi, turizmcilere “barışa sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

Turizmde çeşitliliğin önemine vurgu yapan Özuslu," ülkede yeni bir uçak şirketi kurulmasının bilet fiyatlarını düşürebileceğini, ancak Larnaka havalimanının da ciddi bir fırsat ve potansiyel olduğunu" söyledi.

Ülke turizmine yönelik Ercan ve Larnakadan girişlerle ilgili detaylı rakamlar paylaşan Özuslu, yeni geçiş kapılarının açılmasına yönelik hükümetin görüşünün ne olduğunu sordu. Özuslu, Erhan Arıklı’nın yerinden söylediği “gerekirse yeni kapılar açılır” sözüne teşekkür etti, yeni geçiş noktalarının açılmasının elzem olduğunu ve destek olacaklarını kaydetti.

Yeşil Hat Turizminin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Özuslu, turizmde iki tarafın “kazan kazan” stratejisiyle hareket etmesini temenni etti.

Çevreye yönelik önerilerini paylaşan Özuslu, bakanlığın çevreye yönelik duyarlı olmasını istedi, atıklarla ilgili gerekli adımların atılmasını söyledi. Kötü durumdaki devlet dairelerinin de yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine taşınmasını da öneren Özuslu, eksiklikler yanlışlıklar olabileceğini ancak gereken adımların atılması gerektiğini söyledi.