Larnaka Havaalanı’nda uçaklar inişe kadar izlenebilecek

Larnaka Havaalanı’nda dün Yakınlaşma Radar Sistemi (Approach Radar) dönemine girildi. Kıbrıs hava trafik kontrolörlerinin bu sistemle uçakları, iniş yapana kadar radardan izleme olanağına kavuştuğuna dikkat çekildi.

Haravgi ve diğer gazeteler yeni devreye giren ve havaalanı çevresindeki yaklaşık 60 deniz millik alanı tam zamanlı izleme olanağı tanıyan sistemin güvenlik düzeyini önemli ölçüde iyileştireceğine ve uçaklar iniş prosedürünü tamamlayana kadar radardan izlenebileceği için Hava Trafik Kontrol Kulesi tarafından verilen hizmetin verimliliğini artıracağını yazdı.