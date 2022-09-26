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Larnaka Havaalanı'nda 3 kilo kokain ele geçirildi

Larnaka Havaalanı'nda 3 kilo kokain ele geçirildi

Yurt dışından Larnaka Havalimanı’na gelen 21 yaşındaki gencin tasarrufunda 3 kilo kokain tespit edildiği belirtildi.

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Yurt dışından Larnaka Havalimanı’na gelen 21 yaşındaki gencin tasarrufunda 3 kilo kokain tespit edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum polisi ve gümrük makamlarının, Brezilya’dan Larnaka Havalimanı’na dün gelen 21 yaşındaki gencin bagajında, içerisinde toplam 3 kilo kokain bulunan paketler tespit ettiğini yazdı.

Habere göre genç daha sonra polis tarafından tutuklandı.

Foto: Arşiv

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