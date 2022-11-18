Lapta ve Karşıyaka’da ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, yarın, Lapta ve Karşıyaka santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Karşıyaka-Lapta arasında bulunan fiber optik kabloda yol yapımı çalışmasından dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile 19/11/2022 Cumartesi günü saat 09:00-12:30 arası çalışma yapılacaktır. Yapılacak olan çalışma esnasında Lapta ve Karşıyaka santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz” denildi.