Lapta ve Karşıyaka’da ses ve ADSL hizmetinde 3 saatlik kesinti…
Telekomünikasyon Dairesi, yarın Lapta ve Karşıyaka bölgesindeki ses ve ADSL hizmetinde 3 saatlik kesinti olacağını duyurdu.
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Telekomünikasyon Dairesi, yarın Lapta ve Karşıyaka bölgesindeki ses ve ADSL hizmetinde 3 saatlik kesinti olacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00-12.00 saatleri arasında, Lapta ve Karşıyaka santrallarında fiber optik kablosunda iyileştirme çalışması dolayısıyla, bu bölgedeki santrallarından ses ve ADSL hizmeti alan abonelere kesintili hizmet verileceği kaydedildi.
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Etiketler : telekomünikasyon dairesi, İNTERNET, ADSL