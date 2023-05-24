Lapta, Serhatköy ve Demirhan’da hırsızlık, 3 kişi tutuklandı

Lapta, Serhatköy ve Demirhan’da meydana gelen hırsızlık nedeniyle 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lapta’da bir iş yerinde çalışan H.Ç.’nin (E-43) yapılan demir işi karşılığında 10 Nisan’da müşteriden temin ettiği 800 TL nakit parayı iş yerine teslim etmediği, 18- 19 Nisan'da Karşıyaka’da bir evde tadilat için bulunduğu evden katalitik soba ve güneş enerji paneli çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

14-22 mayıs tarihleri arasında, Serhatköy’de bulunan bir ağıldan 3 kuzunun çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.I.(E-37) tutuklandı.

Öte yandan önceki gün Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden C.A.(K-22) marketten 4 bin 569 TL 49 kuruş değerinde muhtelif kıyafet ve kozmetik ürün çaldı. Söz konu kişi tutuklandı.

3 kişinin ölümüyle ilgili açıklama

Polis, Ozanköy, Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen ölümlerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden Emin Büyükalsancak’ın (E-59) ölüm sebebi otopsiyle belirlendi. Büyükalsancak’ın, “kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Girne’de, 19 Mayıs günü düşerek başını kaldırıma çarpan ve önceki gün de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Tacim Uzun’un (E-84) ölüm sebebinin doktoru tarafından "patalojik beyin kanaması” olarak açıklandığı ifade edildi.

Dün Ozanköy’de evinde ölü bulunan Colin Arthur'un (E-65) ölüm sebebi otopside “kalın bağırsak perforasyonu, peritonit” olarak belirlendi.