Lapis Kuyumculuk kurşunlanma olayı: Zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’daki “Lapis Kuyumculuk” isimli işletmenin kurşunlanması olayıyla ilgili, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma”, “Meskun Mahalde Ateş Açma ve Kasti Hasar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı B.İ. mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, 22 Nisan 2022 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Lefkoşa'daki Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lapis Kuyumculuk isimli işletmenin vitrin camına kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından henüz tespit edilemeyen ateşli silah ile bir el ateş edildiğini anlattı.

Polis, edilen ateş sonucu konu işletmeye ait 2 adet 180 cm x100 cm ebatlarındaki vitrin camının kırılarak hasar gördüğünü söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan araştırmada konu ile ilgili olarak olayın akabinde işletme sahibinin kullanımında bulunan telefon hattına, “oğlunun dolandırdığı parayı vermiyordun son sözünü yaz bana aklın varsa öde yoksa bu sefer dükkânına değil kafana sıkılacak” içerikli mesaj atıldığını anlattı.

Polis, bahse konu telefon hattıyla ilgili yapılan araştırmada zanlının kullanımındaki hat ile görüşme detaylarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, akabinde zanlının aleyhinde 1 Mayıs tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilip, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 9 Mayıs 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 150’şer bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.