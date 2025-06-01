Lanzarote Sözleşmesi Meclis gündeminde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, çocukların cinsel istismar ve sömürüye karşı korunmasını hedefleyen Lanzarote Sözleşmesi’nin Cumhuriyet Meclisi’ne sunulduğunu açıkladı. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve kamuoyunda Lanzarote Sözleşmesi olarak bilinen “Çocukların Cinsel Sömürüye ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”, CTP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclis gündemine taşındı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya imzasıyla yapılan açıklamada, sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uluslararası iş birliğinin güçleneceği, önleyici mekanizmaların geliştirileceği ve mağdur çocuklara yönelik kapsamlı destek sistemlerinin oluşturulacağı vurgulandı.

Açıklamada, CTP Kadın Örgütü’nün yıllardır çocukların korunması, haklarının güvence altına alınması ve her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması için kararlılıkla çalıştığı hatırlatılarak, geçmişte de bu yönde birçok yasal düzenlemenin öncüsü olunduğu ifade edildi.

2015 yılında Aile Yasası’nda yapılan değişikliklerle çocukların üstün yararı ilkesinin yargı sürecine daha adil ve çocuk odaklı biçimde dâhil edildiği belirtilen açıklamada, 2021 yılında yürürlüğe giren “Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasası” ile çocuklar arası ayrımcılığın sona erdirildiği anımsatıldı. Ayrıca Ceza Değişiklik Yasası ile çocuk istismarına karşı daha ağır yaptırımlar getirilerek mağdurların korunması yönünde ciddi bir yasal zemin oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, “Bir toplumun uygarlık seviyesi, çocuklarına verdiği değerle ölçülür” denilerek, CTP Kadın Örgütü’nün çocukların güven içinde büyüyebileceği bir gelecek için mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.