Kuzeyden güneye sahte ürün operasyonu

Limasol’da bir evde yapılan aramada, kuzeyden geldiği ve sahte oldukları iddia edilen ürünler ele geçirildi.

Alithia gazetesi, polisin salı günü Suriye uyruklu bir şahsın Limasol’daki evine baskın düzenlediğini ve kuzeyden getirildikleri ve sahte oldukları iddia edilen ürünler ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre baskında, sahte oldukları iddia edilen 100 çift ayakkabı ve Türkiye menşeli 21 kutu Antep fıstığı ele geçirilirken Suriyeli şahsa ise 25 bin Euro para cezası kesildi.