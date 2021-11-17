Kuzeyden güneye 'Her tankerden 500 Euro kazanç iddiası"

Kıbrıs'taki kur farkı ve Türk Lirası'nın döviz karşısında erimesi, adanın her iki yanında kendi gündemini oluşturdu. Kıbrıslı Rum firmalar, akaryakıt başta olmak üzere kuzeyden 'kaçak' gelen ürünler nedeniyle haksız rekabetten şikayet ediyor. Kıbrıslı Rum sektör temsilcileri Kıbrıs Meclisi Ticaret Komitesi'ne kaygılarını paylaşırken, taksiciler ise eylem başlattı, kuzeyden benzin ve mazot almalarının en doğal hakları olduğunu savundu.

Fileleftheros gazetesi akaryakıt için tankerlerin kuzeye gidip geldiği iddiasını gündeme getirdi.

Adanın kuzeyinden alışverişin Kıbrıs Meclisi Ticaret Komitesi toplantısında ele alındığı belirtilirken, meslek grupları da düşüncelerini komiteye iletti.

Habere göre ilgili meslek grupları, güneyde akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle, tankerlerin kuzeye geçerek yakıt aldığı yönünde şikayette bulundu.

Her tankerden akaryakıtın taşınmasından 500 Euro kazanç sağlandığı iddia edilirken, güneydeki bazı kişilerin günlük 3 veya 4 bin Euro kazanç elde ettiğine dikkat çekildi.

Benzinciler Birliği adına toplantıda konuşan Hristodulos Hristodulu, akaryakıt konusunda kaçakçılık yapıldığını, 6 veya 8 tankeri olan şirketlerin, günlük olarak kuzeye geçerek günde 3 bin litre akaryakıt taşıdığını belirtti.

Hristoduludu, Limasol ve Baf’ın kuzeyden gelen yakıtla dolup taştığını savunurken taksi şoförleri ve sade vatandaşların da kuzeye geçerek araçlarını benzinle doldurduğunu söyledi.

Kıbrıs Gümrük Dairesi’nin polis ile iş birliğiyle, geçiş noktalarında özellikle iş araçlarına yönelik denetimleri de sıklaştırdığını yazdı.

KEVE (Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası) ve OEV(İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu) yetkilileri ise iş insanları arasında eşit muamelenin bulunmadığına dikkati çekerek eğer bir taşeronun güneyden inşaat malzemesi alırsa yüzde 19 oranında KDV ödediğini, ancak bunları kuzeyden aldığı zaman ise KDV ödemediğini belirtti.

POVEK (Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonu) Genel Sekreteri Stefanos Kursaris, Yeşil Hat tüzüğünün çiğnenmesiyle kuzeyden alınan taklit ürünlerden dolayı tüm mesleklerin sorunlarla karşılaştığını belirtti.

Tarım örgütleri ise kuzeyden tarımsal ürünlerin yeteri kadar denetlenmediğini aynı zamanda tarım ilaçlarının yasa dışı taşındığını da iddia etti.

Politis gazetesine göre Kıbrıs Meclisi Ticaret Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis, tüm kesimlerin şikayetlerini komite olarak dinlediklerini belirterek gerek Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde gerekse dekonfrantasyon hattı aracılığıyla kuzeyden gelen ürünler konusunda sorunlar bulunduğunu söyledi.

AKEL Milletvekili Kostas Kosta Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasının denetlenmesi gerektiğini vurgularken DİKO Milletvekili Hrisis Pantelidis Yeşil Hat Tüzüğünün etkili bir şekilde uygulanmadığını belirtti.