Kuzeyden alışverişte ‘kur farkı’ avantajı

Fehime ALASYA



Euro ya da Sterlin geliri olanlar açısından adanın kuzeyi hem akaryakıt hem de temel tüketim, gıda ve konfeksiyon anlamında son derece avantajlı...



İthal ve seçilmiş özel ürünler ile kimi sebze-meyvelerin güney - kuzey fiyat kıyasını yaptık. Türk Lirası’nın olağan üstü değer kaybı nedeniyle güneyde fiyatların çok daha pahalı olduğu görülüyor. Kıbrıslı Rumların ya da döviz geliri olanların kuzeyden alış-veriş yapması büyük avantaj sağlıyor.



Nescafe ve Gillette gibi kimi özel ürünler ve kırmızı ette güneydeki rakamlar halen avantajlı olarak dikkat çekerken, büyük çoğunlukla kuzey daha ucuz… Özellikle sebze-meyvede kuzeyde fiyatlar, güneyde ise ürün standartları göze çarpıyor.

200 gram Nescafe Gold kuzeyde 80 TL civarında seyrederken, güneyde 60 TL … Nescafe yanında diş macunu, jilet gibi ürünler de kuzeyde daha pahalı.

Kuzeyde kilosu 90 ila 115 TL civarında seyreden dana kıymanın kilosu güneyde 71 TL. Et güneyde ucuz, ancak sebze-meyve kuzeyde çok daha avantajlı fiyatlarla satılıyor.

Örneğin kirazın kilosu güneyde 60 TL, kuzeyde 25 TL. Karpuz ise kuzeyde 90 kuruş iken, güneyde 3,28 TL.





İthal ürünler



İthal ürünlerdeki bazı fiyat farkı kuzey ile güney arasında bazı ürünlerde iki katına çıktı.

Aynı gramaj ve markada olan Sensodyne diş macunu kuzeyde 52,50 TL iken güneyde 35,98 TL’ye satılıyor. Yine benzer özelliklerde olan jilet ürünü kuzeyde 65,90 TL iken, güneyde 34,43 TL.

Vernel yumuşatıcı kuzeyde 1,44 litrede 19,90’a reyonlarda yer alırken, güneyde bu rakam 1,30 litrede 28 TL’yi aştı. Paradontax diş macunu kuzeyde 45,90 TL iken aynı gramajda ve markada olan diş macunu güneyde 53,97 TL.

Fiyatı kuzeyde ucuz olan bir diğer ürün de pil… Duracell 4’lü parmak piller kuzeyde 32 TL iken güneyde bu rakam benzer kalitede 42 TL.

Kerrygold Cheddar Peynirin 200 gramı kuzeyde 35 TL iken bu rakam güneyde 37,52 TL.

500 ml Coca Cola Zero, kuzeyde 4 TL iken güneyde bu rakam 9,76 TL’ye çıkıyor.

Karpuz farkı



Yine mevsim meyvelerinden karpuzun kilosu kuzeyde 90 kuruş iken, güneyde 3,28 TL.

Et fiyatları dövize rağmen kuzeyde güneyden çok daha pahalı…

Kuzeyde kilosu 90 ila 115 TL civarında seyreden dana kıymanın kilosu güneyde 71 TL.

Kuzeydeki fiyatlarda marketten markete büyük fark



Marketten markete değişiklik gösteren fiyatlar ise Vernel yumuşatıcılarda göze çarpıyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde büyük bir markette aynı gramajdaki Vernel 19,90 TL iken, sadece birkaç kilometre mesafedeki bir diğer büyük markette ise 24,99 TL olarak raflarda yer aldı.



Benzer durum 200 gram Nescafe Gold ürünlerinde de yaşandı. Bir markette 76,90 TL olan nescafe, benzer ölçü ve markada bir diğer markette 82,75 TL olarak görüldü.