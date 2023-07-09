Kuzeyden akaryakıt alanlara yönelik denetimler konusunda açıklama

Ticari araçlar, kamyonlar, otobüsler ve taksilerin, Kıbrıs Cumhuriyeti Gümrük Dairesi tarafından Kıbrıs'ın kuzeyinden akaryakıt alımı konusunda yapılan denetimlerin hedefinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Andreas Konstantinu, Kıbrıs'ın kuzeyinden akaryakıt alınması konusunda yaptığı açıklamada, amacın, özel şahıslara değil, ticari maksatlı olarak adanın kuzeyinden güneyine akaryakıt taşıyanlara ceza kesmek olduğunu ifade etti.

Bu durumun (ticari amaçlı akaryakıt taşınması) Kıbrıslı Türkler için de geçerli olduğunu savunan Konstantinu, özel araçlara yönelik denetimlerin, belli bir kişinin her gün akaryakıt almak için kuzeye geçtiğine dair bilgilerin veya makul şüphelerin bulunduğu zaman yapıldığını belirtti.

Gazete, bu yöndeki denetimde ise geçiş noktalarından geçişte, akaryakıt göstergesine bakıldığını, ayrıca kesilen cezanın litre başına 4 Euro olduğunu yazdı.