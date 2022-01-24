Kuzeydeki seçimler güneyde de yankı buldu

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçim sonuçları güney basınında da geniş bir şekilde yer aldı.

Güneyde basın seçim sonuçlarının yanı sıra yorumlara da yer verdi.

Alithia gazetesi KKTC’deki seçim sonuçlarını “Tatar’ın Partisi, İşgal Altındaki Topraklardaki Yasa Dışı Seçim Sürecinde Yükseldi” başlığıyla verirken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hedefinin mutlak çoğunlukla hükümeti oluşturmak olduğunu ileri sürdü.

Gazete haberinde ayrıca seçim sonuçlarıyla birlikte Kıbrıs sorunundaki durgunluk sahnesinin yalnızca değişmeyeceğini hatta daha da kötüye gideceğini iddia etti.

Haravgi gazetesi seçim haberlerini “Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi İşgal Altındaki Topraklarda Seçimleri Kazandı-Ulusal Birlik Partisi Birinci-CTP Oy Oranını Artırarak, İkinci Parti Çıktı” şeklinde verdi.

Politis gazetesi haberi “Kıbrıslı Türkler Evlerinde Kaldı-Bölücüler Galip Geldi-Hayal Kırıklığı ve Kayıtsızlık Seçimi” başlıkla manşetten verirken iç sayfada “Kıbrıslı Türkler Siyasilere Sırtını Döndü” başlıklarıyla verirken seçime katılım oranının düşük olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi ise haberi “Tatar ve Ankara Kazançlı-Hemen Hemen Yarısı Sırtını İşgal Altındaki Topraklardaki Yasa Dışı Seçimlere Sırtını Döndü” başlıklarıyla aktardı.