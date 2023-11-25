Kuzeyde black friday: Esnafa ‘umut’ vatandaşa ‘hayal kırıklığı’

Serap ŞAHİN

Black Friday, her yıl Kasım ayının son Cuma gününde düzenlenen ve indirimli alışveriş fırsatları sunan bir etkinlik olarak biliniyor. Birçok mağaza büyük indirimler sunarak tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Her yıl Kasım ayının son Cuma günü düzenlenen ve ‘Black Friday’ olarak nitelendirilen indirim günlerinde esnaf ve vatandaş YENİDÜZEN’e konuştu. Esnaf, indirim uygulamasından umutluyken, alışverişe çıkan vatandaş hayal kırıklığı yaşadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Özsan Güzeloğlu isimli ayakkabı mağazası sahibi, Black Friday indirimleri kapsamında % 10 ve % 20 indirim uyguladığını, %50’lik bir indirim uygulamak için yeterli kazancı olmadığını ifade etti. Black Friday’in Avrupa uygulaması olduğunu belirten esnaf, “Şu anda memur ödenmedi, milletin cebinde fazla para yok. O yüzden fazla bir hareket olacağını düşünmüyorum” dedi. Berkman Ayalılar isimli Butik sahibi, Pazartesi itibariyle indirimlere başladıklarını söyleyerek, İnşallah insanlar beklediğimiz gibi gelir ve alışverişini yapar” şeklinde konuştu.

Murat Ankut isimli Kuyumcu da ürünlere % 40 indirim uyguladığına işaret ederek, diğer günlere oranla satışlarının arttığını söyledi. Ecem Aşık isimli esnaf da “Bu hafta satışların daha iyi olacağını bekliyoruz” derken, Mustafa Bozdemir isimli esnaf da satışlardan memnun olduğunu ifade etti, “Esnafın biraz yüzü güldü” dedi.

Esnafın “Black Friday” beklentisinin aksini düşünen vatandaşlar; fiyatların diğer günlere kıyasla aynı olduğunu belirterek, esnafın ikinci ürünü alana indirim yaptıklarını söylediler.

İndirim adı altında çok yüksek fiyatlar olduğunu belirten vatandaşlar, “Yalan Black Friday aslında” ifadesine yer verdiler. Alışveriş yapan vatandaşlardan biri de “Gerçekten indirim var. 1 alana 1 bedava olan ürünlerden 2 adet aldım ve birini ödedim” şeklinde konuştu.

Esnaf ne dedi?

Özsan Güzeloğlu(Ayakkabı Mağazası): Milletin cebinde fazla para yok o yüzden fazla bir hareket olacağını düşünmüyorum

“Biz bugün Black Friday uygulamasına geçtik Henüz bir hareketlilik yok. Fazla hareket olacak mı sanmıyorum. Dünyada baktığınızda Black Friday’in amacı ağırlıkta elektronik ürünler içindir. Tekstil, ayakkabı gibi ürünler sonradan eklendi. Sezonu şu anda yeni açıyoruz ve stok fazlalığı yoktur. Bu uygulamadaki esas amaç, yeni modeller çıkacağı için elektronik ürünlerde stoku tüketmektir. Bu da büyük ülkeler için geçerlidir. Avrupa’nın uygulaması güncellenerek ülkemize geldi. Şu anda memur ödenmedi, milletin cebinde fazla para yok o yüzden fazla bir hareket olacağını düşünmüyorum. Belki yabancı uyruklu müşteriler talep gösterebilir. Çünkü onlarda Black Friday beklentisi vardır. Ben ürünlerime yüzde 10 ve yüzde 20 indirim yaptım. Sezonu yeni açtığım için %50 mantığı uygulayamam. Çünkü o derecede bir kazancım yok.”

Berkman Ayalılar(Konfeksiyon): İnşallah insanlar beklediğimiz gibi gelir ve alışverişini yapar

“Black Friday haftası olduğu için Pazartesi itibariyle indirimimize başladık. Tüm ürünlerde % 10, kırmızı etiketli ürünlerde %50 indirime girdik. Aslında insanlar için çok güzel bir hafta. Havaların da geç soğumasıyla birlikte alışveriş için bir fırsattır bu. İnşallah insanlar beklediğimiz gibi gelir ve alışverişini yapar.”

Murat Ankut (Kuyumcu): Normal günlere göre satışlarımız arttı

“Biz % 40’a kadar indirim yaptık. İnsanlardan gelen talep çok hoşumuza gitti ve indirimlere devam etmeyi düşünüyoruz. Normal günlere göre satışlarımız arttı. Bizim sektörde halk Black Friday’e rağbet gösterdi.”

Ecem Aşık(Konfeksiyon): Bu hafta satışların daha iyi olacağını bekliyoruz

“Biz indirimlere Perşembe günü başladık. Bugünün ve yarının daha iyi olmasını bekliyoruz. Pazar günü de bazı mağazalar indirime devam edecek. O gün biz de açık olacağız. Bu hafta satışların daha iyi olacağını bekliyoruz. Yüzde 50’ye kadar indirimler yaptık.”

Mustafa Bozdemir(Konfeksiyon): Esnafın biraz yüzü güldü

Black Friday’i 4 gün gerçekleştirdik. Perşembe günü başladık, Pazar gününe kadar devam edeceğiz. Tüm ürünlerde net % 20 indirim yaptık. İlk gün beklediğimin çok üzerinde talep oldu. Akşam 8.00 gibi mağazayı kapattım. Fiyatlar zaten sosyal medya hesaplarımızda yazıyor. Eski fiyatları insanlar görebiliyor. Bunun üzerine herhangi bir değişiklik yapıp indirime girmediğimiz için, mevcut fiyatlar üzerinden indirim yapıyoruz. Esnafın biraz yüzü güldü.

Vatandaş ne dedi?

Yurdanur Karavezirler: Fiyatlar diğer günlere göre aynı gibi

“Fiyatlar diğer günlere göre aynı gibi. Çok bir değişiklik görmedim. Güneye de biraz önce gittim orda da alışveriş yaptım. Orda da fiyatlar aynı gibi. Fiyatlar Black Friday beklentimi karşılamadı açıkçası. Güneydeki fiyatlar da burayla aynı arada bir fark yok. Türk Lirası’na çevirdiğinizde fiyatlar burayla aynıya geliyor.”

Mehmet Şenol: Çok fazla bir indirim yoktu

“Ben bir gömlek aldım. Sanırım sezon ürünüydü. Çok fazla bir indirim yoktu. Yüzde 20 indirim yaptılar. Yüzde 50 olan ürünler de var. Güneye göre kıyaslayacak olursam, malzemeler farklı. Alınacak olan malzemelerde farklı markalarda farklı fiyatlar çıkıyor. Black Friday aslında kötü bir döneme denk geliyor. Ama önceden hazırlık yapılırsa iyi bir alış veriş fırsatı doğurabilir diye düşünüyorum.”

Sena Güler: Fiyatları indirim ayağı altında bindirmişler

“Fiyatları indirim ayağı altında bindirmişler. Mesela indirim yapacak ama ikinci ürünü almaya zorluyor. Yani ikinci ürünü de almak zorundasın ki indirim uygulanabilsin. Ne anladım ben bu işten? Zaten aldığım bir ürün 3 bin TL, ikinci ürüne ne alabilirsin ki başka? Yalan Black Friday aslında.”

Deyyan Tuncer: İndirimli fiyatları bile yüksek

“Şu ana kadar girdiğimiz mağazaların fiyatları normaldi. İndirimli fiyatlarıymış ama indirimli fiyatları bile yüksek. Henüz 2 mağazaya girdik ve bir şey alamadık. Gerçekten fiyatlar 3 bin- 4 bin TL. Yüksek fiyatta ürünler var. Ona göre seçip, uygun ve ihtiyacımız olan şeyleri almaya çalışıyoruz. İndirimli fiyatları bir de bunlar ve çok fazla bir indirim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Müşteri çekmek açısından uygulanan bir sistem.”

Ahmet Azizoğlu: Normal fiyatların yarına fiyatına 2 çift almış olduk

“Gerçekten indirim var. 1 alana 1 bedava olan ürünlerden 2 adet aldım ve birini ödedim. Fiyatlar, bir çifti 1650 TL’ydi. 2 çift alınca yine aynı fiyatı ödedim. Çok memnunuz. Normal fiyatların yarına fiyatına 2 çift almış olduk.”