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Kuzeyde 43 yeni vaka, 90 taburcu

Kuzeyde 43 yeni vaka, 90 taburcu

"Toplam 9750 test yapıldı, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9750 olup, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir.

5  kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 2 kişi Mağusa, 10 kişi Girne, 4 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1/ Hamitköy-2 / K.kaymaklı-8

Girne

Girne Merkez-4 / Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-2/ Çatalköy-2 / Alsancak-1

Mağusa

Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-4

30 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9750

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 30

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 985. 997 

Toplam Vaka Sayısı: 6282

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5558

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 693 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 575

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 292

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 71

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 914

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1336

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