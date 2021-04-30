Kuzeyde 43 yeni vaka, 90 taburcu
"Toplam 9750 test yapıldı, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9750 olup, 30'u yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 30 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 2 kişi Mağusa, 10 kişi Girne, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1/ Hamitköy-2 / K.kaymaklı-8
Girne
Girne Merkez-4 / Karaoğlanoğlu-1/ Dikmen-2/ Çatalköy-2 / Alsancak-1
Mağusa
Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4
30 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9750
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 30
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 985. 997
Toplam Vaka Sayısı: 6282
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5558
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 693
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 575
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 292
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 71
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 914
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1336