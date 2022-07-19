Kuzeyde 345 Kıbrıslı Rum ve Maronit yaşıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, adanın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin sayısının yaklaşık 345 olduğunu açıkladı. Fotiu, gençlerin yeniden yerleştirilmesi programı çerçevesinde kuzeye yerleşen kişi sayısının ise 335 olduğunu söyledi.

Politis'e göre Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, "mahsurlar" olarak nitelendirdiği kuzeydeki kişiler hakkında şu istatistikleri paylaştı:

Rizokarpazo’da (Dipkarpaz) 245, Aya Triada (Sipahi) köyünde 50, Ayio Androniko (Yeşilköy) köyünde 2, Kormakitis (Koruçam) köyünde 45 ve Karpasia (Karpaşa) köyünde 3 kişi ikamet ediyor.

Fotiu, Dipkarpaz’a yaklaşık 50, Sipahi’ye 10, Koruçam’a 260 ve Karpaşa’ya ise 25 gencin yerleştiğini belirtti.

Kuzeyde yaşayan bu grupların Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından desteklendiklerini ve BM aracılığıyla gıda yardımlarının sürdüğünü ifade eden Fotiu, Karpaşa’da bir ve Koruçam’da da bir olmak üzere, biri Kıbrıslı Rum diğeri Maronit iki hemşirenin de kalıcı olarak sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Dipkarpaz’da mevcut ana okul, ilkokul ve ortaokula da değinen Fotiu, buradaki eğitim konusunda yaratılan zorlukların devam ettiğini iddia ederken 2023-2024 döneminde Koruçam’daki ana okul ve ilkokulun da faaliyete geçmesini hedeflediklerini ifade etti.

Fotiu ayrıca, 450 bin Euro ödenekle Koruçam’da futbol ve atletizm alanı yapılmakta olduğunu, Dipkarpaz’daki ortaokula ise futsal alanı yapılması için 80 bin Euro ayrıldığını sözlerine ekledi.