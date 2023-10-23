Kuzey neden sessiz?

Birleşmiş Milletler düzeyinde krize neden olan Pile’deki yol çalışmalarının ardından iki taraf arasında varılan siyasi mutabakat kapsamında, bölgede yeni çalışmaların başladığı ifade ediliyor.

Yapılan açıklamalarda, çalışmalar kapsamında “iki toplumdan işçilerin ortak çalışma yürüttüğü” belirtiliyor.

Ancak çalışmaların içeriğine ilişkin net bir bilgi yok. “KKTC” Dışişleri Bakanlığı, varılan mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor…

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre ise “temizlik çalışmaları” gerçekleştiriliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü, Pile’deki çalışmaların bugün başladığını, siyasî iradeyle varılan mutabakat hükümlerinin uygulanmasına bağlı kalmaya devam ettiklerini vurguladı

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Alim Siddiq ise KHA'ya yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü askerlerinin bölgede devriye gezdiğini ve durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Sahadaki durum hakkında ajansa bilgi veren bir kaynak, her iki taraftan inşaat ekiplerinin bölgede çalıştığını ve orada bulunan BM Barış Gücü askerleriyle iş birliği yaptığını, tampon bölgenin statüsünün korunduğunu ve varılan mutabakatın uygulanmasının şu ana kadar planlandığı gibi ilerlediğini aktardı.

Ayrıca BM'nin bu konuda ve sahadaki durumla ilgili olarak her iki tarafla da temas ve görüşme hâlinde olduğunu söyledi.